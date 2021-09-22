Культова американська актриса Анджеліна Джолі підкорила шанувальників красою на архівному кадрі зі зйомок з Джонні Деппом

Як відомо, в останні роки голлівудська зірка стала рідше з'являтися у великих проектах і на світських заходах, зосередившись на благодійній та соціальній діяльності. Однак, шанувальники з усього світу не забувають свого кумира, і продовжують ділитися в соцмережах як новими, так і архівними кадрами з Анджеліною Джолі.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото зі зйомок відомого фільму «Турист», в якому головні ролі зіграли Джолі і Джонні Депп.

На фото зображений момент, коли актори знімали сцену на катері. Депп в блакитній сорочці дивиться прямо в камеру, а Джолі в кремовому светрі мило прикрила очі від сонця і зіщулилася.

Варто відзначити, що в цьому фільмі між акторами була романтична лінія.

Шанувальники акторів не змогли пройти повз цього поста.

"Королева", "мій улюблений фільм", "ти найкраща актриса", "ти мила жінка, я тебе поважаю", "я люблю їх обох", - пишуть люди.

Нагадаємо, розбірки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спалахнули з новою силою.

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