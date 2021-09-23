Переможець проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, які зміни з ним відбулися після шоу

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт є коміком-сценаристом у студії "Квартал 95". Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після його перемоги в проекті, він зійшовся з актрисою. Нещодавно пара оголосила про своє розставання.

Цього разу Олександр Еллерт опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - він у стоматології, переможець "Холостячки" показав, як змінив свою посмішку після проекту.

"Посміхайтеся-це змушує людей ламати голову над тим, що у вас на душі…

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Останні 2 тижні я тільки й роблю, що посміхаюся, подейкують і уві сні теж, тому що мені зробили зуби. І не просто, а вау-зуби))

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Я періодично цікавився, що можна зробити з моїм «стирчить собачим», зі стертими іклами або сколеним переднім одні лікарі радили брекети... інші спилювати... треті - змиритися...

Все сталося за 1,5 місяці: мені якимись спец капами відбілили, пофоткали, зробили макет, потім шість годин я полежав у кріслі і все, уявляєте? Все!

Ось вона, оновлена версія Эллерта

Я задоволений несамовито, всім причетним спасибі і обійми!",- поділився радістю переможець "Холостячки".

Нагадаємо, що раніше Александ Еллерт виглядав так:

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