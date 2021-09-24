Героїня другого сезону "Холостячки", українська співачка Злата Огневич вразила образом для чергового ефіру шоу

Як передає Politeka.net, нещодавно відбулася прем'єра довгоочікуваного шоу "Холостячка". 35-річна Огневич прийшла на проект, щоб знайти свою любов. Ведучий шоу Григорій Решетник напередодні нового випуску вирішив показати кадри закулісся шоу. На фото він позував у гримерці зі Златою, на якій красувалося неймовірно красиве плаття на бретельках.

"Вже завтра продовження найромантичнішого проекту країни @holostyakstb. Я знаю, що ви дуже чекаєте", - підписав фото Решетник.

У коментарях йому і Златі залишили масу приємних слів.

"Так швидко тиждень пройшов і вже новий випуск", "кращі", «дуже чекаємо», "Чекаю нереально", "Кращий шоу проект! Шалено красиво знято, монтаж вогонь", "Яка ж Злата красива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Григорій Решетник є беззмінним ведучим шоу «Холостяк». Саме тому він став ведучим також жіночої версії проекту.

Нагадаємо, що Огневич з африканськими косами здивувала танцями у воді: "Буде щось божевільне".

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