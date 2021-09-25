Відома співачка Анастасія Приходько написала зворушливе звернення на честь святкування 6-ти місяців з дня народження дитини

Настя розповіла, що сьогодні вона святкує 6 місяців з дня народження свого сина. Як відомо, останню вагітність зірка приховувала до самого останнього і розповіла про появу дитини тільки після того, як синові виповнилося кілька тижнів.

"Нашому малюкові вже пів рочки! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої братик і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони першою справою заглядають до тебе, щоб сказати Доброго ранку, зацілувати і заобнімать ☺ ❤️

Тільки будь, будь ласка, здоровий! Тому, що цей бронхіт, будь він недобрий! Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів (але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати! Лука, ми тебе любимо! Твої Тато, мама, Нана і гордій❤️ " - написала Приходько під зворушливим відео з дитиною.

Шанувальники приєдналися до привітання:

"Здоров'я Вам!) і щастя!Бережи вас Бог; якнайшвидшого одужання малюкові цибулі! 🙌 ; Нехай буде здоровий ваш малюк і вся ваша сім'я🙏 🏻; вітаю 👏 нехай ніякі болячки до вас не чіпляються більше; Анастасія, будьте щасливі!; 🙏Міцного здоров'я вам❤️; вітаємо, дорога Настуся, Вашу сім'ю з таким прекрасним днем😍 🎂 🎉».

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