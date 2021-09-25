Культова американська актриса Анджеліна Джолі раніше брала участь у найепатажніших образах
Артистка після розлучення припинила з'являтися в образах, що підкреслюють її фігуру і трендових луках. Дуже рідко зараз Джолі можна помітити на прогулянках, хоча раніше зірка була набагато сміливіше.
На одному з фан-акаунтів згадали період, коли Джолі абсолютно без сорому показувала фігуру і влаштовувала нові зйомки щотижня. Причому Джолі тоді робила акцент на бюсті, дивуючи тонкою талією.
Знімки з самовпевненою і грайливою актрисою дуже рідко з'являються в мережі, тому знімок з архіву фанати оцінили відразу.
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"Наша маленька левиця🔥; Богиня 🔥; Que bella ❤️😍; справжній ангел!; Чудова любов; вона така красива; 💕 люблю тебе люблю тебе Анджеліна Джолі; такі чуттєві красиві жінки; моя мрія, дівчинка, моя любов, моя королева; для мене краса жінки безмежна; така смілива була».
Як відомо, в останні роки голлівудська зірка стала рідше з'являтися у великих проектах і на світських заходах, зосередившись на благодійній та соціальній діяльності. Однак, шанувальники з усього світу не забувають свого кумира, і продовжують ділитися в соцмережах як новими, так і архівними кадрами з Анджеліною Джолі.
Також на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото зі зйомок відомого фільму» Турист", в якому головні ролі зіграли Джолі і Джонні Депп.
Нагадавши, розбірки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спалахнули з новою силою.
Як повідомляла Politeka, Марго Роббі, яку підозрюють у романі з Бредом Піттом, зачарувала виглядом у білому вбранні.
Також Politeka писала, що дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті.