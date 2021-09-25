Джолі раніше була дуже розкута

Культова американська актриса Анджеліна Джолі раніше брала участь у найепатажніших образах

Артистка після розлучення припинила з'являтися в образах, що підкреслюють її фігуру і трендових луках. Дуже рідко зараз Джолі можна помітити на прогулянках, хоча раніше зірка була набагато сміливіше.

На одному з фан-акаунтів згадали період, коли Джолі абсолютно без сорому показувала фігуру і влаштовувала нові зйомки щотижня. Причому Джолі тоді робила акцент на бюсті, дивуючи тонкою талією.

Знімки з самовпевненою і грайливою актрисою дуже рідко з'являються в мережі, тому знімок з архіву фанати оцінили відразу.

"Наша маленька левиця🔥; Богиня 🔥; Que bella ❤️😍; справжній ангел!; Чудова любов; вона така красива; 💕 люблю тебе люблю тебе Анджеліна Джолі; такі чуттєві красиві жінки; моя мрія, дівчинка, моя любов, моя королева; для мене краса жінки безмежна; така смілива була».

Як відомо, в останні роки голлівудська зірка стала рідше з'являтися у великих проектах і на світських заходах, зосередившись на благодійній та соціальній діяльності. Однак, шанувальники з усього світу не забувають свого кумира, і продовжують ділитися в соцмережах як новими, так і архівними кадрами з Анджеліною Джолі.

Також на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото зі зйомок відомого фільму» Турист", в якому головні ролі зіграли Джолі і Джонні Депп.