Культовая американская актриса Анджелина Джоли ранее принимала участие в самых эпатажных образах
Артистка после развода прекратила появляться в образах, подчеркивающих ее фигуру и трендовых луках. Очень редко сейчас Джоли можно заметить на прогулках, хотя ранее звезда была намного смелее.
На одном из фан-аккаунтов вспомнили период, когда Джоли совершенно без стеснений показывала фигуру и устраивала новые съемки каждую неделю. Причем Джоли тогда делала акцент на бюсте, удивляя тонкой талией.
Снимки с самоуверенной и игривой актрисой очень редко появляются в сети, поэтому снимок из архива фанаты оценили сразу.
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«Наша маленькая львица🔥; Богиня 🔥; Que bella ❤️😍; Настоящий ангел!; Великолепная любовь; Она такая красивая; 💕 люблю тебя люблю тебя Анджелина Джоли; Такие чувственные красивые женщины; моя мечта, девочка, моя любовь, моя королева; Для меня красота женщины безгранична; такая смелая была».
Как известно, в последние годы голливудская звезда стала реже появляться в крупных проектах и на светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительной и социальной деятельности. Однако, поклонники со всего мира не забывают своего кумира, и продолжают делиться в соцсетях как новыми, так и архивными кадрами с Анджелиной Джоли.
Также на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото со съемок известного фильма «Турист», в котором главные роли сыграли Джоли и Джонни Депп.
Напомним, разборки Брэда Питта и Анджелины Джоли вспыхнули с новой силой.
Как сообщала Politeka, Марго Робби, которую подозревают в романе с Бредом Питтом, очаровала видом в белом наряде.
Также Politeka писала, что дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете.