Культовая американская актриса Анджелина Джоли ранее принимала участие в самых эпатажных образах

Артистка после развода прекратила появляться в образах, подчеркивающих ее фигуру и трендовых луках. Очень редко сейчас Джоли можно заметить на прогулках, хотя ранее звезда была намного смелее.

На одном из фан-аккаунтов вспомнили период, когда Джоли совершенно без стеснений показывала фигуру и устраивала новые съемки каждую неделю. Причем Джоли тогда делала акцент на бюсте, удивляя тонкой талией.

Снимки с самоуверенной и игривой актрисой очень редко появляются в сети, поэтому снимок из архива фанаты оценили сразу.

«Наша маленькая львица🔥; Богиня 🔥; Que bella ❤️😍; Настоящий ангел!; Великолепная любовь; Она такая красивая; 💕 люблю тебя люблю тебя Анджелина Джоли; Такие чувственные красивые женщины; моя мечта, девочка, моя любовь, моя королева; Для меня красота женщины безгранична; такая смелая была».

Как известно, в последние годы голливудская звезда стала реже появляться в крупных проектах и на светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительной и социальной деятельности. Однако, поклонники со всего мира не забывают своего кумира, и продолжают делиться в соцсетях как новыми, так и архивными кадрами с Анджелиной Джоли.

Также на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото со съемок известного фильма «Турист», в котором главные роли сыграли Джоли и Джонни Депп.