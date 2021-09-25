Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як зазвичай тренується в залі

Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно вразила публіку своїм образом діджея в клубі, встигає працювати над собою по вихідних. Даша вже не перший рік ходить в зал і повертає собі форму, як їй подобається.

Як можна помітити, у зірки вже є результати у ролику вона виглядає худіше, ніж зазвичай і її тонка талія відразу притягує до себе в погляд. Також артистка опублікувала у своєму Instagam відео з тренувань у спортзалі, де вона під керівництвом тренера виконує різні вправи.

Як правило Астаф'єва робить акцент на ноги і вибирає не найпростіші вправи, щоб не розслаблятися. Хоча зірка показала лише частину виснажливих вправ, очевидно, що Астаф'єва перебуває у відмінній фізичній формі.

Також зірка без сорому і раніше показувала себе в залі і те, як іноді нелегко займатися.

Також нещодавно Даша показала кадри з фотосесії для чоловічого журналу-Астаф'єва знялася для нового номера Playboy, в якому вона в якості моделі дозволила одязі сповзти трохи більше, ніж зазвичай, і засвітила свої форми.

Чорний боді, акуратні аксесуари, звична зачіска і макіяж звично доповнили її кокетливий образ. Причому Даша без збентеження показала себе з різних сторін.

Нагадавши, Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в екстравагантному Кольє вразила новим образом.

Також Politeka писала, що Астаф'єва засвітила красуню, яка змушує її верещати від задоволення в ліжку.