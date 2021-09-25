Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как обычно тренируется в зале

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно впечатлила публику своим образом диджея в клубе, успевает работать над собой по выходным. Даша уже не первый год ходит в зал и возвращает себе форму, как ей нравится.

Как можно заметить, у звезды уже есть результаты в ролике она выглядит худее, чем обычно и ее тонкая талия сразу притягивает к себе в взгляд. Также артистка опубликовала в своем Instagam видео с тренировок в спортзале, где она под руководством тренера выполняет разные упражнения.

Как правило Астафьева делает акцент на ноги и выбирает не самые простые упражнения, чтобы не расслабляться. Хотя звезда показала только часть изматывающих упражнений, очевидно, что Астафьева находится в отличной физической форме.

Также звезда без стеснений и ранее показывала себя в зале и то, как иногда нелегко заниматься.

Также недавно Даша показала кадры из фотосессии для мужского журнала - Астафьева снялась для нового номера Playboy, в котором она в качестве модели позволила одежде сползти чуть более, чем обычно, и засветила свои формы.

Черный боди, аккуратные аксессуары, привычная прическа и макияж привычно дополнили ее кокетливый образ. Причем Даша без смущения показала себя с разных сторон.

Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.

Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.

Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.