Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как обычно тренируется в зале
Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно впечатлила публику своим образом диджея в клубе, успевает работать над собой по выходным. Даша уже не первый год ходит в зал и возвращает себе форму, как ей нравится.
Как можно заметить, у звезды уже есть результаты в ролике она выглядит худее, чем обычно и ее тонкая талия сразу притягивает к себе в взгляд. Также артистка опубликовала в своем Instagam видео с тренировок в спортзале, где она под руководством тренера выполняет разные упражнения.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Комаров из "Мир наизнанку" отправился в опасное место: "Постоянно происходят несчастные случаи"
Экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу: "150 раз отжималась и..."
Дмитрий Дикусар обратился к украинцам с важными словами: "Третий эфир был для меня последним..."
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
Как правило Астафьева делает акцент на ноги и выбирает не самые простые упражнения, чтобы не расслабляться. Хотя звезда показала только часть изматывающих упражнений, очевидно, что Астафьева находится в отличной физической форме.
Также звезда без стеснений и ранее показывала себя в зале и то, как иногда нелегко заниматься.
Также недавно Даша показала кадры из фотосессии для мужского журнала - Астафьева снялась для нового номера Playboy, в котором она в качестве модели позволила одежде сползти чуть более, чем обычно, и засветила свои формы.
Черный боди, аккуратные аксессуары, привычная прическа и макияж привычно дополнили ее кокетливый образ. Причем Даша без смущения показала себя с разных сторон.
Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.
Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.
Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.