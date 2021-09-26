Відома українська балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар знову має намір влаштувати скандал за лаштунками шоу
Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.
Цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах до неї заходить чоловік, і каже, що стиліст Катерини Кухар ще у Джамали, і тільки після того, як закінчить, зможе надати їй увагу. Суддя шоу вже була обурена раніше, і погрожувала артистці, що це може закінчитися конфліктом.
"Здрастуйте, Катерина! Буквально пару хвилин, Міша ще робить волосся Джамалі і ми можемо йти", - сказав чоловік.
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"Знову?",- обурено запитала Катерина Кухар.
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