Відома українська балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар знову має намір влаштувати скандал за лаштунками шоу

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.

Цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах до неї заходить чоловік, і каже, що стиліст Катерини Кухар ще у Джамали, і тільки після того, як закінчить, зможе надати їй увагу. Суддя шоу вже була обурена раніше, і погрожувала артистці, що це може закінчитися конфліктом.

"Здрастуйте, Катерина! Буквально пару хвилин, Міша ще робить волосся Джамалі і ми можемо йти", - сказав чоловік.

"Знову?",- обурено запитала Катерина Кухар.

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