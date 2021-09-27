З таким багато хто стикається

Дружина актора і коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача розповіла, чому пропала з соціальних мереж

Як пише Politeka.net, сім'я Юрія та Вікторії є однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Відомо, що Вікторія і дочка Ткача Ліза постійно знаходяться поруч з главою сімейства. Вони їздять з актором на зйомки та інтерв'ю, намагаючись якомога більше часу проводити разом.

Вікторія активно веде соціальні мережі, але останнім часом шанувальники помітили її пропажу, про що відразу ж запитали жінку.

"Чому останнім часом вас мало в Instagram", - звернулися до Вікторії фанати.

"Питання, яке мені часто задає мамуля! А нещодавно навіть Юркіна мама, Ірина Миколаївна, задала таке ж питання! Тільки мами запитують з фразою-приставкою до цього питання "Щось сталося? У вас все добре?" Так! Все відмінно! Просто іноді трапляється передоз. І хочеться залізти під панцир. Тільки я і моя сім'я!",- відповіла жінка, опублікувавши життєрадісне фото.

Нагадаємо, що Юрій Ткач похвалився дорослою донькою Лізою: "Буду робити все, щоб...".

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