Дружина актора і коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача розповіла, чому пропала з соціальних мереж
Як пише Politeka.net, сім'я Юрія та Вікторії є однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Відомо, що Вікторія і дочка Ткача Ліза постійно знаходяться поруч з главою сімейства. Вони їздять з актором на зйомки та інтерв'ю, намагаючись якомога більше часу проводити разом.
Вікторія активно веде соціальні мережі, але останнім часом шанувальники помітили її пропажу, про що відразу ж запитали жінку.
"Чому останнім часом вас мало в Instagram", - звернулися до Вікторії фанати.
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"Питання, яке мені часто задає мамуля! А нещодавно навіть Юркіна мама, Ірина Миколаївна, задала таке ж питання! Тільки мами запитують з фразою-приставкою до цього питання "Щось сталося? У вас все добре?" Так! Все відмінно! Просто іноді трапляється передоз. І хочеться залізти під панцир. Тільки я і моя сім'я!",- відповіла жінка, опублікувавши життєрадісне фото.
Нагадаємо, що Юрій Ткач похвалився дорослою донькою Лізою: "Буду робити все, щоб...".
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