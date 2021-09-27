Ані Лорак 27 вересня святкує день народження, їй виповнилося 43 роки

Артистку вже привітали багато колег і шанувальники. Не обійшлося і без привітань від дочки. Десятирічна дівчинка в цьому році стала активною користувачкою Instagram. У день народження мами вона присвятила їй пост, передає Роliteka.net.

"З днем народження🥳 Мама", - коротко сказано в пості.

Також Соня показала фото, на якому зображена з мамою.

Пост розчулив користувачів мережі, які приєдналися до привітань.

"З днем народження матусю", "Сонечка, з Днем народження твоєї мами! Ти у мами найкраща", "у тебе дуже красива мама! Поздоровляю! Дай Бог їй здоров'я і щастя❤", "славні красуні!! Сонечка, з днем народження твою мамусеньку!! Ти, її радість, щастя, найкраще, що є на світі!! Захист і щастя, найкрасивіша і найчудовіша дівчинка!! Будь ласка, будьте щасливі, здорові, улюблені, щасливі!! Люблю вас дуже і милуюся вами завжди", "вітаю твою маму красуню з днем Народження. Бажаю їй щастя, величезної і чистої і щирої любові, і щоб її ніхто не ображав і не зраджував, і найголовніше не зраджував", - пишуть в коментарях.

На пост відреагував і екс-чоловік Ані Лорак, батько Соні Мурат Налчаджіоглу.

Нагадаємо, Ані Лорак з надутими губами показала своє "нове" обличчя після уколів краси: кадри

Як повідомляла Politeka, Кіркоров зізнався в любові Ані Лорак і показав фото їх взаємних ніжностей: "захоплююся!"

Також Politeka писала, що відома співачка після "роману" з екс-коханим Ані Лорак виходить заміж за іншого: "я щаслива"