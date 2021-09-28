Іванна Онуфрійчук поділилася новими ефектними кадрами

Як пише Politeka.net, ведуча, яка в новому сезоні "Танців з зірками" замінила Тіну Кароль і тепер веде шоу разом з Юрієм Горбуновим, показала бекстейдж фотосесії в сторіс свого Instagram.

Іванна Онуфрійчук впевнено позувала перед камерами, розтягнувшись на сходах. Телезірка була одягнена в блискучу сукню і босоніжки на шпильці. Образ доповнювали розпущене хвилясте волосся і яскравий макіяж.

"Час для фото", - підписала вона кадри.

Як відомо, Іванна Онуфрійчук більше року працювала старшим інспектором митної служби України в службі боротьби з контрабандою на кордоні з Молдовою. Згодом перевелася до Міністерства екології в Київ і ще рік працювала в юридичному департаменті.

Крім роботи в державній установі, Іванна була моделлю. Вона стала обличчям відомих глянців, знімалася в рекламних роликах. Також вона брала участь в конкурсах краси.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" в халатику козирнула відпочинком в Швейцарії.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" вразила фігурою в леопардовому боді.

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