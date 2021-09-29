Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала, як працює над ідеальною фігурою з тренером, який не дає їй розслабитися

Співачка, з недавніх пір виступає сольно, вирішила показати в Instagram своє тренування в залі. Про це пише Politeka.net.

Увечері в середу Слава вирушила в спортзал і продемонструвала шанувальникам, як працює над фігурою. Співачка знімала себе на відео прямо під час тренування.

"Важко...вісім, дев'ять, двадцять...Бобик здох", - вимовляє на кадрах Камінська, намагаючись виконувати вправи, але під кінець вона вже просто лежить на килимку, не рухаючись.

Співачка також поскаржилася на свого вимогливого тренера, який не давав їй ухилятися.

"Нелюд", - назвала його Камінська.

Пізніше вона повернулася до вправ, працюючи над різними групами м'язів. Тепер знімати її на відео почав вже сам тренер. Зокрема, він зловив момент, коли Слава займалася на килимку і одночасно записувала сторіз в Instagram.

"Дивіться, ось це називається максимальна концентрація. Але навіть незважаючи на таку концентрацію з телефоном, Слава вже мінус 4 (кілограми)", - похвалився тренер.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в новому образі стала схожою на відому радянську співачку.

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