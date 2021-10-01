Нові кадри зі зйомок другого сезону шоу "Маска" з'явилися в мережі
Вже 23 жовтня українці зможуть побачити новий сезон улюбленого багатьом проекту. Як відомо, детективами, які разом з глядачами в залі відгадуватимуть зіркових персонажів, стануть Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Винник, Dzidzio та Андрій Данилко.
Ведучою BACKSHOW на проекті" Маска " стала блогер Natella Kirs. Кадри з міс маскою, а саме так охрестили дівчину на проекті, зараз регулярно з'являються на офіційній сторінці шоу в Instagram.
Так, в нових сторіс вона зайняла місце одного з членів журі.
"Я ж кажу, сіла на місце вашого улюбленого артиста", - сказала вона.
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Виявилося, що Нателла сіла на місце Андрія Данилка.
Зазначимо, коли творці оголошували імена суддів, то спершу назвали всіх крім Данилка, чим сколихнули публіку. Глядачі в мережі вимагали щоб його обов'язково взяли детективом.
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