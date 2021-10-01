Фаворит Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Андрій Рибак вирішив відповісти на найбільш провокаційні теми

Ведучий почав вести соціальні мережі і свій блог на Ютубі досить активно, продовжуючи розвиватися після першого сезону «Холостячки». Рибак не так часто говорить про особисте життя, вважаючи за краще обговорювати більш нейтральні теми.

Цього разу ведучий вирішив відповісти на різні питання шанувальників в стилі «було чи не було». Не обійшлося і без комічних питань, що стосуються незручних моментів.

Як виявилося, одного разу на весіллі Андрія нагодували домашнім м'ясом, від якого йому наступного дня було дуже погано. Також раніше в школі він фарбував волосся - робив мелірування, а під час роботи телеведучим також змінив стиль.

За словами Рибака, одного разу був випадок і обманом. Чоловік став жертвою шахраїв:

"Чи розводили на гроші? Був. Подзвонили домовлятися за корпоратив і пообіцяли Скинути передоплату, попросили карту. Через день був дзвінок з банку, начебто сума прийшла, але карта заблокована. Ну а я, як Лох, назвав дані карти. Дуже грошей хотілося. Там не багато було, десь 3000 грн. Але все одно прикро! Тепер я набагато розумніший» - висловився ведучий.

Рибак встиг прославитися в Україні як ведучий і гуморист. Він став відомий завдяки участі в різних телепроектах, серед яких була "Ліга сміху". Однак, більшість українців вперше дізналося про нього з шоу "Холостячка", де шоумен до самого фіналу боровся за серце актриси Ксенії Мішиної.

Нагадавши, Рибалка з "Холостячки" вліз у скандал з розлученням блогерів Пустовіт.

Як повідомляла Politeka, Рибак з "Холостячки" показав кадри з місця жахливої ДТП і звернувся до українців.

Також Politeka писала, що Рибалка на яхті показав ту, заради якої пішов з "Холостячки".