Відома співачка Тіна Кароль поділилася чуттєвими кадрами зі своєї останньої фотосесії

Артистка не так давно взяла участь у новій зйомці, щоб підігріти інтерес до швидкого виходу її нової композиції. Про пісню зірка говорить вкрай мало, залишаючи лише рядки з пісні, публікуючи уривки зі зйомок і розмірковуючи про плани на майбутнє.

Тілесний топ з тонкими лямками і вирізами, а також класично штани гармонійно поєднувалися між собою без зайвої відвертості і зухвалості. Макіяж в нюдових тонах і розпущені локони добре доповнили образ артистки.

У підписі до одного зі своїх кадрів Кароль запитала українців: "про що ти зараз задумався?».

Таким чином зірка вирішила трохи поспілкуватися зі своєю аудиторією, чого зазвичай не робить і як правило навіть уникає зайвої уваги.

Також популярна українська співачка похвалилася знімками на своїй станиці в Instagram днем раніше.

Тіна Кароль позувала в тому ж світлому топі і чорних розкльошених брюках. Щоб ноги здавалися ще довшими, артистка взула витончені босоніжки на шпильці. Образ доповнив макіяж з акцентом на очі і легка укладка.

"Мені подобається бути для тебе..."- підписала кадри співачка.

Кароль показала кілька фото, а також бекстейдж зйомки.

Нагадавши, Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака: "Молода кров"

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