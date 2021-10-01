Хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот здивував одкровенням з особистого життя

33-річний танцюрист зізнався в ефірі "Зіркового шляху", що докучливі шанувальниці зводять його з розуму своїми зізнаннями в коханні і непристойними пропозиціями, передає Politeka.net.

Напередодні інтерв'ю йому вкотре написала завзята фанатка.

"Якась дівчинка, видно, що їй ще й 18 немає, почала мені писати: "Я тебе хочу, я тут вже голенька, приходь до мене, приїжджай у Черкаси", - розповів з посмішкою Женя, - Я їй пишу: "Як тобі не соромно писати таке одруженій людині?"

За словами Кота, дівчина тут же принесла свої вибачення.

"Я вас зрозуміла, вибачте мене, будь ласка, я так більше не буду", - процитував він її.

Ще одна фанатка судді "Україна має талант", крім того, що постійно коментує його фото, пише йому в особисті повідомлення і навіть придумала, ніби у них роман. А іншим жінкам, які з'являються поруч з Котом, обіцяє помститися.

"Танцював я з Юлею Саніною - (читає, що йому написала прихильниця, - ред.) - "Все, моя дитяча психіка не витримує, я йду від тебе. Як ти можеш зі мною так чинити? Я закохуюся в тебе, а мені не можна".

Зазначимо, у січні 2019 року Євген Кот одружився на колезі – семиразовій чемпіонці України з художньої гімнастики та чотириразовій чемпіонці світу з танців на пілоні Наталії Татаринцевій. Дітей у пари поки ще немає.

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