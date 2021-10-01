Починаюча виконавиця Slavia (Ярослава Притула), екс-дружина співака Dzidzio (Дзідзьо), розповіла, який подарунок зробила колишньому
Співачка Slavia після заяви про розлучення почала активно будувати сольну кар'єру, пише Politeka.net. Співачка вирішила, що не хоче залишатися в тіні чоловіка і вже записала кілька пісень, а також зняла кліп.
Днями артистка предствила новий трек "Любов Любов", який зараз представляє на різних радіостанціях. 1 жовтня артистка прийшла на "Ретро Fm", де розповіла, кому присвятила композицію. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Це дуже особлива для мене пісня. Це така подяка чоловікові за 20-річний наш спільний шлях", - поділилася артистка, розповівши про подарунок колишньому чоловікові.
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За словами Славії, на відміну від деяких пар, які розлучилися і хочуть забути один одного, у них з Дзідзьо все по-іншому.
"Це рідна для мене людина. Ми разом виросли, пройшли шлях становлення - від юнаків до таких особистостей, до зрілих людей. Ми багато чого пройшли. У мене тільки приємні почуття і тільки любов до цієї людини. По-іншому бути не може", - розповіла колишня дружина Dzidzio.
За словами Slavia її нова пісня - це особиста історія, яка повинна зачепити.
Нагадаємо, Slavia розповіла про особисте життя після розлучення з DZIDZIO
Також Politeka повідомляла, що SLAVIA після розлучення з Дзідзьо зустріла особливого чоловіка
А ще Politeka писала, що DZIDZIO після розлучення викрили в "непристойних пропозиціях" відомій українці