27-річна дружина українського виконавця Віктора Павлика розповіла, чому тільки зараз вирішила показати малюка

Як пише Politeka.net, влітку блогерка Катерина Репяхова народила 55-річному артисту сина. Дівчина довго приховувала обличчя дитини і тільки днями опублікувала зворушливе сімейне фото. Під новим знімком Катерина розповіла, чому довго наважувалася на це.

"Багато хто запитує, чому саме зараз показали Мишка, а не відразу або після хрестин. Я керувалася виключно своїми внутрішніми відчуттями, без будь-яких приводів. Як тільки я зрозуміла, що Мишко зміцнів, закінчився наш четвертий триместр, ми його показали. В пристріт та іншу нісенітницю не віримо)», - зазначила дівчина.

У коментарях їй залишили багато приємних слів.

"Гарний малюк!!! Здоров'я Вам і малюкові!", "Супер", "Солоденькі ніжки", "Які ж ви прекрасні", "Катя, ви молодці. Здоров'я вам і Мишку", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова покрасувалася новою зачіскою поки чоловік гуляє з сином:"це що, самозамилування".

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова різко відповіла на закиди: "Все-то ви знаєте...".

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