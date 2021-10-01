Українська співачка, головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська вразила незвичайним вбранням

Як пише Politeka.net, 46-річна артистка любить епатажно вбиратися. Кожен її костюм - це ретельно підібраний образ, який мало кого може залишити байдужим. Щоб завжди бути на висоті, зірка співпрацює з найталановитішими дизайнерами.

У себе в Instagram Могилевська вирішила показати найяскравіші костюми зі своїх виступів. На одному з фото вона позувала в незвичайній сукні з клаптиків сріблястої тканини. Шматки тканини акуратно прикривали найінтимніше.

"З днем музики. Ви кожен день слухаєте музику?",- звернулася до шанувальників зірка.

Артистка вирішила зіграти з підписниками в гру. Вона публікувала уривки зі своїх пісень, а шанувальники повинні були вгадати продовження. До кожної пісні зірка публікувала свій ефектний образ.

На одному з фото вона позувала в стильному костюмі. Піджак трохи розкрився, засвітивши спортивний топ.

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Як повідомляла Politeka, Могилевська засвітилася в сукні в горошок, отримавши масу компліментів: яскраві знімки.

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