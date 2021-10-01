Українська співачка, зірка тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде вразила зухвалим виглядом на сцені

Як пише Politeka.net, молода зірка українського шоу-бізнесу поділилася кадром, зробленим під час одного з концертів. Як відомо, зараз Мішель активно знімається в шоу "Орел і решка", а її музична кар'єра, фактично, поставлена на невелику паузу. Втім, красуня не забуває про те, що вона, в першу чергу, співачка.

На фото вона позувала в незвичному костюмі з широкими штанами. Волосся артистки було розпущене, а обличчя прикрите мікрофоном.

"Ви можете відчути себе. З днем музики", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Деяким здалося, що Мішель на цьому фото схожа на переможницю «Євробачення» Руслану.

"Запальничка", «Зірочка», «чекаємо твій концерт», «ти неймовірно красива», «Тут на Руслану схожа», "яка мила", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде вразила гарячими фото в одній куртці: "такого не очікувала...".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде повернулася до Києва, раптово змінивши зачіску: "за 24 роки я вперше...".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде стала схожою на Надю Дорофєєву: "і цю вже зіпсували".