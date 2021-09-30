Відома співачка і ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде повернулася до Києва після зйомок і показала, як змінила зачіску

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою та телеведучою. Артистка відома як підопічна Потапа в його продюсерському центрі "MOZGI". Зараз Мішель також є ведучою популярного шоу "Орел і решка", де подорожує по світу.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішель Андраде показує, як виглядає з новою зачіскою. Тепер у неї чубчик і довжина підстрижена під"каскад". Так само вона додала кольору рожевим пасмам.

"Нарешті, я насолоджуюся Києвом сьогодні, прекрасною погодкою, новою зачіскою. І в перший раз за 24 роки, я вперше зробила бровки і я прям дуже кайфую", розповіла Мішель Андраде.

"Так круто, що можна на пару годин сповільнитися і приділити собі трохи часу", — поділилася співачка.

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