Известная певица и ведущая популярного шоу про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде вернулась в Киев после съемок и показала, как сменила прическу

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей и телеведущей. Артистка известна как подопечная Потапа в его продюсерском центре "MOZGI". Сейчас Мишель также является ведущей популярного шоу "Орел и решка", где путешествует по миру.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишель Андраде показывает, как выглядит с новой прической. Теперь у неё челка и длина подстрижена под "каскад". Так же она добавила цвета розовым прядям.

"Наконец-то, я наслаждаюсь Киевом сегодня, прекрасной погодкой, новой прической. И в первый раз за 24 года, я впервые сделала бровки и я прям очень кайфую", рассказала Мишель Андраде.

"Так круто, что можно на пару часов замедлиться и уделать себе немного времени", — поделилась певица.

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