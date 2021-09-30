Від неї такого не чекали

Відома співачка, зірка популярного шоу "Орел і решка" Мішель Андраде приголомшила зміною іміджу

Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проектах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. 24-річна Мішель для багатьох асоціюється з образом милої і ніжної дівчини, але схоже, вона вирішила показати себе з іншого боку. Нові кадри з'явилися в Instagram, пише Politeka.net.

Мішель відображена в шкіряній куртці, під Немає ніякого одягу.

Нові кадри викликали неоднозначну реакцію. Багато хто не оцінили такий експеримент. Також молоду співачку порівняли з Надею Дорофєєвою.

«До таланту такі фото не мають ніякого відношення», «і цю вже зіпсували і опошлили», «я подумала, що це Дорофєєва», «не вразила абсолютно», - пишуть в коментарях.

У той же час є і ті, кому такі кадри з Андраде припали до душі.

"Ого, чудова", "Фото просто супер", "ти красуня", - оотметілі користувачі Мережі.

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