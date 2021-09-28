Відома співачка і зірка шоу "Орел і решка" Мішель Андраде вперше поділилася гарячими знімками в соціальних мережах, Шанувальники не очікували
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою та телеведучою. Артистка є підопічною Потапа в його продюсерському центрі "MOZGI". Зараз Мішель також є ведучою популярного шоу "Орел і решка", де подорожує по світу.
Так, цього разу Мішель Андраде опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка в незвичайному для себе зухвалому образі. На ній тільки шкіряна куртка і чорні облягаючі штани. Вона без сорому показала, як виглядає без верху і хвалиться фігурою.
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Обожнюю цю фотосесію! Обожнюю дівчат з яким пощастило попрацювати, дівчатка ви вогонь❤️🔥", - зізналася Мішель Андраде.
Шанувальники засипали її приємними словами в коментарях, проте відзначили, що це було дуже несподівано: "Гаряче, відверто - але навіщо", "Вогнище", "Бомба ракета", "Миша, це пожежа", "А дівчинка дозріла", "Я від вас такого не очікувала. Я думала ви порядна дівчина. Шкода!", "Каменських вкусила?", "На сьогодні вистачить краси ️я отримав достатню кількість естетичного задоволення 😍 ти дуже хороша)".
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