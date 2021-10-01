Украинская певица, звезда тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде впечатлила дерзким видом на сцене

Как пишет Politeka.net, молодая звезда украинского шоу-бизнеса поделилась кадром, сделанным во время одного из концертов. Как известно, сейчас Мишель активно снимается в шоу «Орел и решка», а ее музыкальная карьера, фактически, поставлена на небольшую паузу. Впрочем, красотка не забывает про то, что она, в первую очередь, певица.

На фото она позировала в необычном костюме с широкими штанами. Волосы артистки были распущены, а лицо прикрыто микрофоном.

«Вы можете почувствовать себя. С днем музыки», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Некоторым показалось, что Мишель на этом фото похожа на победительницу «Евровидения» Руслану.

«Зажигалочка», «Звёздочка», «Ждем твой концерт», «Ты невероятно красива», «Тут на Руслану похожа», «Какая милая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде впечатлила горячими фото в одной куртке: "такого не ожидала...".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде вернулась в Киев, внезапно изменив прическу: "За 24 года я впервые...".

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