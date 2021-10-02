У мережі з'явилося молоде фото відомого шоумена Андрія Данилка
Як повідомляє Politeka.net, 2 жовтня Андрію Данилку виповнилося 48 років. Творче амплуа артиста – Вєрку Сердючку – знають у всьому світі. Але мало хто пам'ятає, як виглядав Андрій в молодості.
На сторінці співака в Instagram з'явилося архівне фото, де можна побачити зовсім молоденького Андрія Данилка.
Приводом для ностальгії став день народження української легенди.
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"Дорогий Андрію, ми любимо тебе так, як ніхто не може любити! Дякую за вічне натхнення і нескінченне і непередбачуване почуття гумору. З ДНЕМ народження, дорогий! ", - підписала фото команда співака.
В кадрі він на себе зовсім не схожий. Артист зображений в чорній сорочці і футболці. За часів своєї молодості "коханий чоловік Вєрки Сердючки" був дуже худим і ще не носив фірмову кепку, з якою зараз не розлучається.
Користувачі Мережі оцінили архівне фото Данилка і відзначили, що їм дуже не вистачає його в шоу-бізнесі, адже зараз артист мало з'являється на світських раутах і концертах. Багато хто також приєднався до привітань, побажавши зірці всього самого найкращого.
"Еевероятный артист", " Обожнюю Вас!!!! Талант, такт, бездоганний гумор, ніколи не скочується до вульгарності!!!! З днем народження, Андрій, будь здоровим і щасливим", "Який гарний! Поздоровляю!", "Гарненький🥰 😍 з Днем народження", "Який симпатичний хлопець, прям фотомодель!", - писали в коментарях.
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