У мережі з'явилося молоде фото відомого шоумена Андрія Данилка

Як повідомляє Politeka.net, 2 жовтня Андрію Данилку виповнилося 48 років. Творче амплуа артиста – Вєрку Сердючку – знають у всьому світі. Але мало хто пам'ятає, як виглядав Андрій в молодості.

На сторінці співака в Instagram з'явилося архівне фото, де можна побачити зовсім молоденького Андрія Данилка.

Приводом для ностальгії став день народження української легенди.

"Дорогий Андрію, ми любимо тебе так, як ніхто не може любити! Дякую за вічне натхнення і нескінченне і непередбачуване почуття гумору. З ДНЕМ народження, дорогий! ", - підписала фото команда співака.

В кадрі він на себе зовсім не схожий. Артист зображений в чорній сорочці і футболці. За часів своєї молодості "коханий чоловік Вєрки Сердючки" був дуже худим і ще не носив фірмову кепку, з якою зараз не розлучається.

Користувачі Мережі оцінили архівне фото Данилка і відзначили, що їм дуже не вистачає його в шоу-бізнесі, адже зараз артист мало з'являється на світських раутах і концертах. Багато хто також приєднався до привітань, побажавши зірці всього самого найкращого.

"Еевероятный артист", " Обожнюю Вас!!!! Талант, такт, бездоганний гумор, ніколи не скочується до вульгарності!!!! З днем народження, Андрій, будь здоровим і щасливим", "Який гарний! Поздоровляю!", "Гарненький🥰 😍 з Днем народження", "Який симпатичний хлопець, прям фотомодель!", - писали в коментарях.

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