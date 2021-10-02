В сети появилось молодое фото известного шоумена Андрея Данилко

Как сообщает Politeka.net, 2 октября Андрею Данилко исполнилось 48 лет. Творческое амплуа артиста – Верку Сердючку – знают во всем мире. Но немногие помнят, как выглядел Андрей в молодости.

На странице певца в Instagram появилось архивное фото, где можно увидеть совсем молоденького Андрея Данилко.

Поводом для ностальгии стал день рождения украинской легенды.

"Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо за вечное вдохновение и нескончаемое и непредсказуемое чувство юмора. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой! ", – подписала фото команда певца.

В кадре он на себя совсем не похож. Артист запечатлен в черной рубашке и футболке. Во времена своей молодости "любимый мужчина Верки Сердючки" был очень худым и еще не носил фирменную кепку, с которой сейчас не расстается.

Пользователи сети оценили архивное фото Данилка и отметили, что им очень не хватает его в шоу-бизнесе, ведь сейчас артист мало появляется на светских раутах и концертах. Многие также присоединились к поздравлениям, пожелав звезде всего самого наилучшего.

"Невероятный артист", " Обожаю Вас!!!! Талант, такт, безупречный юмор, никогда не скатывающийся до пошлости!!!! С днем рождения, Андрей, будь здоровым и счастливым", "Какой красивый! Поздравляю!", "Хорошенький🥰😍 с днём рождения", "Какой симпатичный парень, прям фотомодель!", - писали в комментариях.

Напомним, Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко озадачил украинцев фото с ребенком на руках.

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни.