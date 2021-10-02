В сети появилось молодое фото известного шоумена Андрея Данилко
Как сообщает Politeka.net, 2 октября Андрею Данилко исполнилось 48 лет. Творческое амплуа артиста – Верку Сердючку – знают во всем мире. Но немногие помнят, как выглядел Андрей в молодости.
На странице певца в Instagram появилось архивное фото, где можно увидеть совсем молоденького Андрея Данилко.
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"Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо за вечное вдохновение и нескончаемое и непредсказуемое чувство юмора. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой! ", – подписала фото команда певца.
В кадре он на себя совсем не похож. Артист запечатлен в черной рубашке и футболке. Во времена своей молодости "любимый мужчина Верки Сердючки" был очень худым и еще не носил фирменную кепку, с которой сейчас не расстается.
Пользователи сети оценили архивное фото Данилка и отметили, что им очень не хватает его в шоу-бизнесе, ведь сейчас артист мало появляется на светских раутах и концертах. Многие также присоединились к поздравлениям, пожелав звезде всего самого наилучшего.
"Невероятный артист", " Обожаю Вас!!!! Талант, такт, безупречный юмор, никогда не скатывающийся до пошлости!!!! С днем рождения, Андрей, будь здоровым и счастливым", "Какой красивый! Поздравляю!", "Хорошенький🥰😍 с днём рождения", "Какой симпатичный парень, прям фотомодель!", - писали в комментариях.
Напомним, Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко озадачил украинцев фото с ребенком на руках.
Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни.