Шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, показав по-особливому тепле відео

Як повідомляє Politeka.net, 2-го жовтня, відомий український артист, шоумен, ведучий, композитор і комік Андрій Данилко відзначив свій 48-ий день народження.

У цей день шоумен отримав безліч привітань від своїх зіркових друзів і звичайних українців. Особливим відео-привітанням від блогера Людмили Миколаївни з Полтавщини, Данилко поділився в Instagram-Stories.

"Шановний, Андрій Михайлович. Вітаю Вас з днем народження. Бажаю вам всього самого найкращого в цьому нашому житті. Всього самого найкращого, що можна побажати. З усією повагою до вас, Людмила Миколаївна, Інна та Діма. Ми Вас всі дуже любимо і поважаємо", - сказала Людмила на зворушливому відео.

Варто нагадати, що нещодавно стало відомо про те, що в українського артиста Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, померла мама. Знаменитість не повідомляв про горе в сім'ї.

Про втрату матері стало відомо журналістам, які приїхали в рідне село Андрія Данилка. Сусіди його матері розповіли, що Світлана Іванівна померла на 83 році життя. Це сталося близько року тому.

Нагадаємо, Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила виглядом, показавши фото з чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко спантеличив українців фото з дитиною на руках.

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