Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що його діти від попередніх шлюбів досі не познайомилися з молодшим братом
Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина записала кілька сторіз, які опублікувала у себе в Instagram.
Так, Катерина вирішила відповісти на питання підписників.
"А старші діти Віктора відвідували Михасика?",- запитали фоловери.
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Як з'ясувалося, діти від попередніх шлюбів артиста досі не познайомилися зі своїм молодшим братом Михайлом, який з'явився на світ у червні цього року.
«Ні. Чому запитаєте, не знаю. Відповідаю тільки за своїх родичів. Вони у мене найкращі", - відповіла Репяхова.
У наступній історії молода дружина артиста розмістила кадр зі своєю сестрою і її трьома дітьми, які прилетіли з Ізраїлю, щоб побачити малюка.
Також в історії був розміщений чорно-білий знімок маленького Михайла, після якого фоловери відзначили, що він дуже схожий на свого зоряного батька.
"Мішенька копія тато", - написали вони і Катерина з ними радісно погодилася.
Варто сказати, що крім Михайла у Віктора Павлика є ще діти-37-річний син Олександр і дочка Христина.
Між іншим, Олександр тепло відреагував на народження молодшого брата.
Після того, як Михайло з'явився на світ, його старший брат оприлюднив фото свого батька і його дружини Катерини Репяховой.
"Мій молодший брат Михайло. Ласкаво просимо до нас!"–- написав Олександр.
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