Шоу "Маскарад" продовжує інтригувати своїх глядачів і не тільки
У шоу "Маскарад" дві команди "мисливців": у першій-Маша Єфросиніна, Юлія Саніна і Юрій Ткач, а в другій - Ірина Білик, Володимир Дантес та Ігор Ласточкін, намагаються відгадати, хто ж ховається під масками, пише Politeka.net.
Багато учасників змушують зірок просто "поламати" голову, хто ж ховається під костюмом. А поки в мережу до виходу нового випуску "злили" кадри з новими інтригуючими учасниками.
"Цієї суботи побачимо виступ загадкового Ельфа і могутнього пірата", - написали автори поста в офіційній групі.
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Також в сторі заявили, що на проєкт прийде відома група "Go_A".
Зазначимо, раніше користувачів мережі просили вгадати, хто ж стане новим героєм "Маскараду".
"Здогадайся, хто цей новий фантастичний герой, який з'явиться в ефірі вже цієї суботи 😉
Підказка: це представник казкового народу. Зворушливий і наділений силою, він дарує радість і віру в серця людей, коли вони в розпачі.
Є припущення, що це за персонаж? 🤔 ",- написали автори поста.
"Можливо якась рибка 🐟 або метелик 🦋", " Ельф)", "зимова людина", "Ельф", "Фенікс", "Які у нього гарні очі", - прокоментували користувачі Мережі.
Раніше Politeka писала, що Арлекін з шоу "Маскарад-2" ввів у ступор Єфросиніну і Дантеса
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