Шоу "Маскарад" продовжує інтригувати своїх глядачів і не тільки

У шоу "Маскарад" дві команди "мисливців": у першій-Маша Єфросиніна, Юлія Саніна і Юрій Ткач, а в другій - Ірина Білик, Володимир Дантес та Ігор Ласточкін, намагаються відгадати, хто ж ховається під масками, пише Politeka.net.

Багато учасників змушують зірок просто "поламати" голову, хто ж ховається під костюмом. А поки в мережу до виходу нового випуску "злили" кадри з новими інтригуючими учасниками.

"Цієї суботи побачимо виступ загадкового Ельфа і могутнього пірата", - написали автори поста в офіційній групі.

Також в сторі заявили, що на проєкт прийде відома група "Go_A".

Зазначимо, раніше користувачів мережі просили вгадати, хто ж стане новим героєм "Маскараду".

"Здогадайся, хто цей новий фантастичний герой, який з'явиться в ефірі вже цієї суботи 😉

Підказка: це представник казкового народу. Зворушливий і наділений силою, він дарує радість і віру в серця людей, коли вони в розпачі.

Є припущення, що це за персонаж? 🤔 ",- написали автори поста.

"Можливо якась рибка 🐟 або метелик 🦋", " Ельф)", "зимова людина", "Ельф", "Фенікс", "Які у нього гарні очі", - прокоментували користувачі Мережі.