Відомий актор Олексій Суровцев розповів про своє захоплення і здивував фанаток визнанням

Після невдачі на танцювальному шоу чоловік прийняв побажання шанувальників, попрощався з колегами і продовжив розповідати про життя в Instagram. Як тепер проводить час артист, відпочиваючи від бурхливих ефірів, він сам показує в мережі.

Цього разу Суровцев вирішив розповісти про нове захоплення, яке буквально привернуло всю його увагу останнім часом. Ще з весни артист полюбив швидку їзду.

"У середині весни у мене з'явилася "Вишенька". І все літо ми були разом! Долали сотні кілометрів, потрапляли під дощ, мчали по нічному Києву, їздили по пробках між машин, зустрічали світанки і заходи. Люблю тебе, моя дорога❤️ залишилися лічені дні і ти підеш в зимову сплячку. Буду дуже нудьгувати і чекати зустрічі з ТО ой навесні. Ps. Як ви ставитеся до мотоциклів? Як вам моя "Вишенька"? підходить мені?» - висловився чоловік під фото зі своєю новою «улюбленицею».

Шанувальники поспішили поділитися своєю думкою.

"Звичайно підходить ця "Вишенька"! 👍 😂 ; А ваша Вишенька просто супер👍; твоя "вишенька" тобі дуже навіть і підходить; на фотці виглядаєш з "вишенькою" супер(круто); підходить і без сумнівів... Свобода і відповідальність одночасно. Цей вид транспорту - під відповідальність і гарантію водія; добре ставимося? красуня тобі йде; Так це ви проїжджали тоді 😅" »

Раніше ми писали, на жаль фанатів, пара Олексія і його партнерки по танцях Маші Колосової покинула проект. "Шоу, в яке я хотів потрапити для мене закінчилося, практично не розпочавшись. Засмутився? Швидше розчарувався, тому що уявляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди, незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди б показував прогрес", - поділився Суровцев після того, як його пара вибула зі змагання.

Нагадавши, Суровцев після вильоту з " Танців з зірками "розкрив, чому його ніхто не врятував:"розчарований".

Як повідомляла Politeka, Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" пригадав Кухар її витівку: "Стало найнесподіванішим".

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