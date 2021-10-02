Известный актер Алексей Суровцев рассказал о своем увлечении и удивил фанаток признанием

После неудачи на танцевальном шоу мужчина принял пожелания поклонников, попрощался с коллегами и продолжил рассказывать о жизни в Инстаграм. Как теперь проводит время артист, отдыхая от бурных эфиров, он сам показывает в сети.

В этот раз Суровцев решил рассказать о новом увлечении, которое буквально привлекло все его внимание в последнее время. Еще с весны артист полюбил быструю езду.

«В середине весны у меня появилась «Вишенка». И все лето мы были вместе! Преодолевали сотни километров, попадали под дождь, мчались по ночному Киеву, ездили по пробкам между машин, встречали рассветы и закаты. Люблю тебя, моя дорогая❤️ остались считанные дни и ты уйдёшь в зимнюю спячку. Буду очень скучать и ждать встречи с той весной. Ps. Как вы относитесь к мотоциклам? Как вам моя «вишенка»? подходит мне?» - высказался мужчина под фото со своей новой «любимицей».

Поклонники поспешили поделиться своим мнением.

«Конечно подходит эта "вишенка" ! 👍😂; А ваша вишенка просто супер👍; Твоя "вишенка" тебе очень даже и подходит; на фотке выглядишь с "вишенкой" супер(круто); Подходит и без сомнений... Свобода и ответственность одновременно. Этот вид транспорта - под ответственность и гарантию водителя; Хорошо относимся? красавица тебе идет; Так это вы проезжали тогда 😅».

Ранее мы писали, к сожалению фанатов, пара Алексея и его партнерши по танцам Маши Колосовой покинула проект. "Шоу, в которое я хотел попасть для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Доволен собой? Нет, как всегда, недоволен и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс", - поделился Суровцев после того, как его пара выбыла из соревнования.

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