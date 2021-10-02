Прямолінійна Ілона Гвоздьова розповіла про зміни у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, Ілона Гвоздьова хоч більше і не є учасницею проекту "Танці з зірками", зате пильно стежить за тим, що відбувається на головному паркеті країни. У наступному випуску вона стане запрошеним суддею проекту.

А поки глядачі чекають її появи на проекті, Ілона Гвоздьова повідомила в Instagram про важкий період в її житті.

Гвоздьова зазначила, що їй важко підібрати слова, їй настільки боляче та важко, що вона не знає, як правильно почати розповідати про те, що сталося. Зібравшись з силами, Ілона зізналася, що її студія танців закривається.

"Це ніби у тебе відібрали шматочок серця. Моя студія танців закривається. І більше я ніколи не хочу відкривати студію, я просто не переживу такого стресу", - розповіла танцівниця.

Як розповіла Гвоздьова, близько п'яти років тому вона їхала по Вишневому і заїхала не в той провулок. Там вона побачила двоповерхове приміщення з написом "оренда". Ще будучи маленькою дівчинкою танцівниця мріяла про свою студію, де буде багато світла, тепла і затишку, де зможе навчати малюків танцям. І ось ця студія випадково знайшлася - немов сама доля привела її на цю вулицю.

Вона відразу зрозуміла, що саме тут буде її студія і вона зможе втілити свою мрію в реальність. Їй вдалося зробити всередині ремонт. Навіть, коли в неї ніхто не вірив вона зуміла відкрити студію, а через 2 роки в там вже навчалося 200 учнів.

Причину закриття танцювальної студії Ілона Гвоздьова не назвала.

Нагадаємо, Гвоздьова розкритикувала вбрання популярних учасників "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" пустилася в танок на кухні, насолоджуючись вихідним.

Також Politeka писала, що Гвоздьова розповіла про "обласкану" пару на "Танцях з зірками".