Український шоумен Сергій Притула незвично привітав сина з днем народження

Шоумен вирішив влаштувати своєму спадкоємцю екстремальне свято на честь 13-річчя. Для цього батько з сином піднялися в небо на літаку і відобразили красу з висоти пташиного польоту, пише Politeka.net.

У своєму Instagram Притула опублікував новий знімок, а також розмістив кілька кадрів в сторіз.

"Нехай настрій буде таким щодня!!!

З Днем Народження, Дмитрику!!! ",- підписав гордий батько.

Інші користувачі Мережі приєдналися до привітань.

"Класний малий! Вітання зі Львова! Хай росте щасливим і здоровим! ",

"З днем народження Дімі! Здоров'я тобі ти дуже красива дитина.Так тримати", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Дмитро - дитина ведучого від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися в 2007 році в Тернополі, проте пізніше вони розлучилися.

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