Співачка Настя Каменських не перестає дивувати своїми ефектними нарядами під час шоу «Маска»
Вже в цьому році відбудеться прем'єра нового сезону шоу на телеканалі "Україна", пише Politeka.net.
Як і раніше, зірковим детективом стане популярна співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK.
Перед шоу співачка до дрібниць продумує кожен свій наряд і має приголомшливий вигляд.
В Instagram-акаунті "Маски" показали два аутфіта співачки і попросили оцінити, який краще.
Пугачова "підколола" відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле: "Тобі кисень ніхто не перекривав?"
Не стало зірки популярних серіалів, колеги повідомили про горе: "Пам'ять про нього збережеться в наших серцях"
Незадоволена життям молода дружина Віктора Павлика різко відповіла на закиди: "Все-то ви знаєте..."
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Зірка "Голосу країни" Даніель Салем емоційно висловив, що думає про Сумську: "Знову..."
На першому фото Настя виглядає, як справжня цукерка. На ній надіто бузкове плаття зі значним декольте об'ємними рюшами, свій образ красуня поєднала з відкритими босоніжками на підборах і прикрасами.
Зачіска у Насті-гладке каре.
На другому знімку Каменських позує в жовтій міні-сукні по фігурі з об'ємними плечима і довгими рукавами, а також ефектними вирізами в зоні декольте. Доповнила грайливий наряд співачка чорними туфлями з гострим носком і довгим хвостом.
У коментарях оцінили луки Каменських, проте деякі попросили приділити більше уваги одягу іншого зоряного детектива.
"Краще переодягніть Андрія Данилка", - написали в мережі.
Нагадавши, співачка Каменських у незвичайному корсеті показала, як ідеально підкреслила фігуру
А ще Politeka писала, що зірка "Маски" Каменських в маленькій сукні блиснула формами в незвичайному вирізі
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в темних штанях в обліпку продемонструвала свою " Кім " у елітного авто