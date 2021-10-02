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Співачка Настя Каменських не перестає дивувати своїми ефектними нарядами під час шоу «Маска»

Вже в цьому році відбудеться прем'єра нового сезону шоу на телеканалі "Україна", пише Politeka.net.

Як і раніше, зірковим детективом стане популярна співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK.

Перед шоу співачка до дрібниць продумує кожен свій наряд і має приголомшливий вигляд.

В Instagram-акаунті "Маски" показали два аутфіта співачки і попросили оцінити, який краще.

На першому фото Настя виглядає, як справжня цукерка. На ній надіто бузкове плаття зі значним декольте об'ємними рюшами, свій образ красуня поєднала з відкритими босоніжками на підборах і прикрасами.

Зачіска у Насті-гладке каре.

На другому знімку Каменських позує в жовтій міні-сукні по фігурі з об'ємними плечима і довгими рукавами, а також ефектними вирізами в зоні декольте. Доповнила грайливий наряд співачка чорними туфлями з гострим носком і довгим хвостом.

У коментарях оцінили луки Каменських, проте деякі попросили приділити більше уваги одягу іншого зоряного детектива.

"Краще переодягніть Андрія Данилка", - написали в мережі.

Нагадавши, співачка Каменських у незвичайному корсеті показала, як ідеально підкреслила фігуру

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