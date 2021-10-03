Відома співачка і модель Даша Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію на рибалці
Відповідні кадри богиня краси розмістила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як відомо, майже всі фотосесії у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності. І цей раз не став винятком.
Нова фотосесія проходила на озері Корольок.
Незважаючи на досить прохолодну осінню погоду Астаф'єва одягалася в чорне боді, яке вдало підкреслило тонку талію моделі і пишний бюст. Також на ній були надіті панчішки, рукавички і туфлі на високих підборах.
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Астаф'єва ходила, виляючи стегнами, по дошках біля водойми. Модель ефектно присідала, курила сигарету і облизувала вудку.
"Клює, і горя не знає!
# backstage з моєю новою любов'ю..",- написала красуня.
У коментарях вже відреагували на пікантну фотосесію Даші Астаф'євої на рибалці.
"Бідні мужики", - висловилися в мережі.
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