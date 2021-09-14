Популярная украинская певица Даша Астафьева примерила новый горячий образ и поделилась атмосферными фото
Как пишет Politeka.net, звезда решила на ночь глядя порадовать поклонников новыми соблазнительными фото на своей странице в Инстаграм.
Даша снялась в новой фотосессии, которая позволила ей раскрыть свою чувственную сторону. Певица позировала в черном боди и тонкой белой рубашке из просвечивающейся ткани. Благодаря открытому наряду звезда смогла показать свои пышные формы и подтянутое тело.
Образ Астафьевой дополнила пышная укладка и массивные бусы.
Певица позировала, облокотившись на винтажное зеркало. Рядом стояли цветы и старый дисковый телефон. Благодаря такой обстановке снимки выглядели очень атмосферными.
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«Иногда мне кажется, что пленка - лучшее, что человек может взять в руки не думая…Не считая себя», - подписала фото Даша.
Ее поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.
«Я щас упаду в обморок от этой красоты!», «Красивая как картина», «В 36 выглядит идеально», «Умопомрачительно красивая женщина», «а я думаю, что инстаграм изобрели для того, чтобы Даша Астафьева смогла открыть там свой аккаунт», - пишут люди.
Напомним, Астафьева эффектно покрутилась перед камерой, приспустив рубашку.
Как сообщала Politeka, Астафьева раскованно покрутилась перед камерой, удивив сменой прически.
Также Politeka писала, что Астафьева в одних шортиках заворожила взглядом.