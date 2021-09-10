Экс-участница группы "Nikita" и известная певица Даша Астафьева поразила красотой на новых фото
Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.
Так, на этот раз артистка поделилась новыми портретными фотографиями на своей странице в Инстаграм. Снимки сделаны в домашней атмосфере при лучах солнца, которые освещают комнату из окна. На девушке не броский макияж, благодаря которому отлично видна её натуральная красота.
Также, девушка позирует с белой розой, лежа на кровати в коротких серых шортах.
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Поклонники засыпали девушку множеством приятных слов в комментариях под фото: "Невероятная", "Этот взгляд", "Прекрасная", "Шикарная женщина", "Вкусно", "
Бесконечно красивая женщина...", "Неземная", " Почему напомнило "Алиса в стране чудес" по цветокоррекции. Класс. Сказка"
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