Экс-участница группы "Nikita" и известная певица Даша Астафьева поразила красотой на новых фото

Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка поделилась новыми портретными фотографиями на своей странице в Инстаграм. Снимки сделаны в домашней атмосфере при лучах солнца, которые освещают комнату из окна. На девушке не броский макияж, благодаря которому отлично видна её натуральная красота.

Также, девушка позирует с белой розой, лежа на кровати в коротких серых шортах.

Поклонники засыпали девушку множеством приятных слов в комментариях под фото: "Невероятная", "Этот взгляд", "Прекрасная", "Шикарная женщина", "Вкусно", "

Бесконечно красивая женщина...", "Неземная", " Почему напомнило "Алиса в стране чудес" по цветокоррекции. Класс. Сказка"

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