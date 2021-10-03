Известная певица и модель Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию на рыбалке
Соответствующие кадры богиня красоты разместила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как известно, почти все фотосессии у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности. И этот раз не стал исключением.
Новая фотосессия проходила на озере Королек.
Несмотря на достаточно прохладную осеннюю погоду Астафьева облачилась в черное боди, которое удачно подчеркнуло тонкую талию модели и пышный бюст. Также на ней были надеты чулочки, перчатки и туфли на высоком каблуке.
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Астафьева ходила, виляя бедрами, по доскам возле водоема. Модель эффектно приседала, курила сигарету и облизывала удочку.
«Клюёт, и горя не знает!
#backstage с моей новой любовью..», - написала красотка.
В комментариях уже отреагировали на пикантную фотосессию Даши Астафьевой на рыбалке.
"Бедные мужики", - высказались в сети.
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