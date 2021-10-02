20-річна внучка Софія Ротару Соня Євдокименко похвалилася бездоганним смаком під час прогулянки по Нью-Йорку

Дівчина отримала ім'я на її честь і успадкувала від Софії Ротару кращі риси. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, пробує себе в якості співачки і зустрічається з мільйонером, який старший за неї на 12 років. Вона живе в Нью-Йорку, багато подорожує і частенько відвідує своїх родичів в Україні, пише Politeka.net.

Дівчина давно славиться своїми стильними луками і бездоганним смаком і не упускає можливості покрасуватися на яскравих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру.

На вихідних Соня отримувала натхнення на виставці Кусами, ботанічному саду Нью-Йорка. Результатами фотосесії вона поділилася в Instagram.

Для прогулянки вона вибрала приталене плаття молочного кольору з дрібним візерунком. Свій наряд Соня вважала з елегантними черевиками сірого кольору і сумочкою в тон.

Під час пандемії дівчина не забула надіти захисну маску, розшиту бісером.

"Обіймаючи космічну природу ❤️ ви були ?!",- написала красуня.

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