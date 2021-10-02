Дружина актора і коміка Юрія Ткача Вікторія розповіла, як на неї впливають діти

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала фото їх з Юрієм доньки Лізи, яка вже кілька років є зіркою соціальних мереж.

"Діти - найщиріші люди в світі... це правда! У них все справжнє...справжній смуток, справжня посмішка, справжня радість, справжнє здивування, справжній інтерес...вони завжди добрі і щирі..Навіть коли у тебе жахливий настрій, ти ненавидиш весь світ і вб'єш кожного хто запитає «що сталося», лише подивившись на свою дитину, самого чарівного карапуза, стає набагато краще... ти навіть не в силах так злитися, як раніше...",- зазначила Вікторія, додавши, що діти здатні зняти будь-який стрес.

За словами жінки, вона обожнює свою маленьку доньку.

"Моє повітря, моя душа, мій такий ще зовсім крихітний, але такий глибокий світ. Моя дівчинка! Люблю любов'ю, яку неможливо описати словами", - додала Вікторія.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач розкрила сумні наслідки хвороби: "досі не повернулися...".

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач розповів подробиці зйомки популярного серіалу: "Взяв у бабусі...".

Також Politeka писала, що Ткач вирішив повернутися на "Танці з зірками":"краще Меловіна і Джамали".