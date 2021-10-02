Дружина актора і коміка Юрія Ткача Вікторія розповіла, як на неї впливають діти
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала фото їх з Юрієм доньки Лізи, яка вже кілька років є зіркою соціальних мереж.
"Діти - найщиріші люди в світі... це правда! У них все справжнє...справжній смуток, справжня посмішка, справжня радість, справжнє здивування, справжній інтерес...вони завжди добрі і щирі..Навіть коли у тебе жахливий настрій, ти ненавидиш весь світ і вб'єш кожного хто запитає «що сталося», лише подивившись на свою дитину, самого чарівного карапуза, стає набагато краще... ти навіть не в силах так злитися, як раніше...",- зазначила Вікторія, додавши, що діти здатні зняти будь-який стрес.
За словами жінки, вона обожнює свою маленьку доньку.
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"Моє повітря, моя душа, мій такий ще зовсім крихітний, але такий глибокий світ. Моя дівчинка! Люблю любов'ю, яку неможливо описати словами", - додала Вікторія.
Нагадаємо, що Вікторія Ткач розкрила сумні наслідки хвороби: "досі не повернулися...".
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач розповів подробиці зйомки популярного серіалу: "Взяв у бабусі...".
Також Politeka писала, що Ткач вирішив повернутися на "Танці з зірками":"краще Меловіна і Джамали".