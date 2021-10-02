Колишня солістка групи ВІА Гра, українська співачка і актриса Надія Мейхер, підкорила чуттєвим образом

Як пише Politeka.net, Мейхер прославилася на початку 2000-х, коли почала співати в популярному колективі «ВІА Гра». Після того, як артистка покинула групу, вона пробувала себе в різних амплуа. Мейхер була телеведучою, актрисою, брала участь в танцювальних проектах, а також виступала суддею у вокальному шоу. Крім цього, у артистки є свій власний бренд одягу.

На свіжих фото, які Мейхер опублікувала у себе в Instagram, вона постала посеред поля. Судячи зі знімка, на артистці не було верхнього одягу. Її акуратні плечі приковували погляд, а чуттєвий вигляд заворожував.

"Закохана в життя", - підписала знімок зірка.

Також артистка поділилася фотографією, на якій позувала в чорній обтягуючій сукні. Мейхер - володарка пишних форм, що неймовірно красиво підкреслило плаття.

Нагадаємо, що Мейхер в шкіряному топі похвалилася пишними формами: "що ви з нами робите...".

Як повідомляла Politeka, Мейхер викликала бурхливе обговорення, засвітившись в шкірі: "дивовижна жінка!".

Також Politeka писала, що Мейхер в прозорій сукні зачарувала зовнішністю: "але ж як красиво падає...".