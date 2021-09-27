Українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в цікавому образі
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є успішною українською співачкою, яка більше 10 років була в групі "ВІА Гра". Красуня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами цікавим.
На новому фото красуня позувала на пляжі, надівши напівпрозору сукню.
"Падіння, це міст між внутрішньою кризою і реальними змінами як всередині, так ззовні.
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Будь-який вихід на інший рівень особистості, має на увазі біль , і як раз під час того самого падіння ( умовний вираз)— все це перевірка в силі духу, в умінні відповідати за прийняті рішення, у відповідальності і вмінні бути вичікує спостерігачем себе всередині і в соціумі. Наскільки ми здатні обійти провокації і маніпуляції з боку найближчих і оточення в принципі , зберігаючи спокій і любов! Це можливість відпускати і йти, не відкладаючи на завтра.
Але на падіння необхідно наважиться . Або тебе зіштовхнуть вже накопичені обставини . Вибирати нам! Але в другому варіанті розвитку сценарію, буде набагато болючіше і хвороб переноситься ці самі зміни . Звичайно, в ідеалі усвідомлене рішення. Хоча самі по собі зміни, це вже велика можливість до пізнання себе та інших.
У добру ПУТЬ всіх, хто вже такий близький, і хто на завершальному етапі", - написала Надя.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Як же красиво", "Фото супер", " все ще Куяльник. Фотки супер..", "Дивуюся, які грамотні філософські пости! Спасибі велике!", "Прекрасна Надія і прекрасні слова!!!", "Але ж як красиво падає..."
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