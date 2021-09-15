Певица Надежда Мейхер поделилась новыми фото у себя в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер более 20 лет на сцене. Красотка попала еще в первій состав "ВИА Гры", где пробыла до 2011 года, пока не ушла из-за беременности. Сейчас певица снимается в кино, а также увлекается оперным пением, показав свои таланты на шоу "Маска", где скрылась за образом "Луны". Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где ведет свой небольшой блог, а также продвигает собственный бренд одежды.
Красотка в этот раз опубликовала несколько новых сторис. На первом стори Надя была в платье, позируя у моря. Наряд был полупрозрачным и можно заметить белье красотки.
На втором сторис Мейхер уже была в интересном боди. Красотка стояла на поляне, спустив верхнюю часть одежды с плеч. Как можно понять, этот наряд Надя придумала сама.
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Красотке не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.
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