Экс-участница группы "ВИА Гра" и популярная певица Надежда Мейхер-Грановская показала стиль на своей странице в социальных сетях
Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она солировала с 2000-го года. С 2011 года она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.
Так, на этот раз девушка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, помимо сольной карьеры она занялась магазином одежды, поэтому не редко показывает стильные наряды на публике. На кадре певица в костюме из белой юбки с сеткой, и оверсайзового розового пиджака. Свой образ она подчеркнула белым длинным шарфом, который пускает по ветру и белыми туфлями.
"На встречу бесконечности возможностей....
Как относитесь к креативности взглядов на жизнь, на творчество?"
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Поклонники оценили фото Нади и оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Как на самое важное в жизни и у вас вдохновляемся", "Красавица, отличной пятницы тебе", "Максимально положительно! Творчество - это, по сути, и есть креатив. А жизнь, в каком-то смысле, творчество. По крайней мере, так, пожалуй, должно быть".
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