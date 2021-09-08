Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер предстала в смелом образе
Известная певица начинала свою карьеру в начале 2000-х, передает Politeka.net. Звезда вошла в первый состав группы "ВИА Гры". С тех пор артистка покидала коллектив, возвращалась, а позже решила все же посвятить себя сольной карьере.
Сейчас украинская звезда гастролирует по городам со своей концертной программой, а также не забывает вести Инстаграм.
На новом снимке Мейхер покорила смелым образом в боди телесного цвета и босоножках. Красотка сфотографировалась лежа на траве. При этом она засветила интересную деталь - большую татуировку на бедре.
"Прованс...", - написала звезда.
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За два часа публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев.
"Ну да , похоже на фото с места преступления )", "шикарная😍", "Хорошая девушка на дороге не валяется", "Надежда... Вы бомбическая леди💪🔥🔥🔥", "Ну чего, всяко бывает", "Хороша мамуля 🔥", "Интересное тату)", "Безумная❤️", "Богиня Плодородия", " Надюш не холодно ?)))", - написали пользователи сети.
Отметим, на страницу Надежды Мейхер подписаны 363 тысячи пользователей сети. Звезда часто хвастается своими успехами и делится видео, в которых хвастается талантом.
Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг...".