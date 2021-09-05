Экс-ВИА Гра и певица Надеждая Мейхер показала себя в нескольких образах

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она солировала с 2000-го года. С 2011 года она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надежда позирует перед камерой, выполняя разные плавные движения. Она меняет образы, сначала певица появляется в легких полупрозрачных платьях с длинными рукавами.

"С @yuliya_lysenko сделали крутейшую съёмку в #куяльник ... Soon!", - рассказала Надежда.

После она лежит в траве в одном слитном купальнике белого цвета, в котором видно тату на всё бедро.

Также она показала себя в экстравагантном стильном образе в черно-белых цветах.

Поклонники Нади засыпали её приятными словами в комментариях: "Очень красиво", "Я вас обожаю", "Уникальный стиль", "Супер, как всегда круто", "Надя,ты лучшая".

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