Украинская певица Надя Мейхер, которая участвовала в популярной группе "ВИА Гра", поделилась с поклонниками новым фото

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Надя Мейхер прославилась после того, как в 2000 году стала солисткой популярной группы "ВИА Гра". Певица долго выступала в составе группы под псевдонимом Надежда Грановская, а в 2011 году занялась сольным творчеством. Кроме музыки, Мейхер занимается дизайнерством и выпускает собственную одежду, в которой часто ходит сама.

В своем Instagram Надежда Мейхер часто делится с поклонниками интересным контентом. На этот раз певица показа новый лук из собственной коллекции одежды.

"Свободна, как воздух...", - написала женщина.

На фото Мейхер позировала в полупрозрачном топе, который едва прикрыл грудную клетку, и длинной черной юбке с разрезом. Образ Надя дополнила стильной рубашкой оверсайз.

"Вы как всегда прекрасны ... 👏👏👏", "Надя 😍😍😍❤️👏👏👏🔥", - написали фанаты.

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