Екс-учасниця групи "ВІА Гра" і популярна співачка Надія Мейхер-Грановська показала стиль на своїй сторінці в соціальних мережах

Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона виконувала соло з 2000-го року. З 2011 року вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це передає Politeka.net.

Так, на цей раз дівчина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, крім сольної кар'єри вона зайнялася магазином одягу, тому не рідко показує стильні вбрання на публіці. На кадрі співачка в костюмі з білої спідниці з сіткою, і оверсайзового рожевого піджака. Свій образ вона підкреслила білим довгим шарфом, який пускає за вітром і білими туфлями.

"На зустріч нескінченності можливостей....

Як ставитеся до креативності поглядів на життя, на творчість?"

Шанувальники оцінили фото Наді і залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Як на найважливіше в житті і у вас надихаємося", "Красуня, відмінної п'ятниці тобі", "Максимально позитивно! Творчість-це, по суті, і є креатив. А життя, в якомусь сенсі, творчість. Принаймні, так, мабуть, має бути", "Ви неймовірна".

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